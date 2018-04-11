Новые «скорые» появились в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Смотрим, что в них есть интересного

Для начала немного цифр. На покупку техники было потрачено 100 млн рублей из областного бюджета. Всего автомобилей 29. Из них 13 — это АСМП класса С (реанимационные автомобили желтого цвета), 16 — АСМП класса В (белые автомобили). Как мы выяснили у сотрудников «скорой», новые автомобили по комплектации они почти не отличаются.

— Такой автомобиль выезжает на любые случаи. Он способен оказать помощь пострадавшим с любой патологией, — рассказал NN.RU фельдшер выездной бригады Центра медицины катастроф Светлана Петрова . — Можно оказать скорую медицинскую помощь даже специализированную. Этот автомобиль класса B не сильно отличается от автомобиля класса С, они практически одинаковые.

— А в предыдущих вариантах белые машинки как-то отличались?

— Да, объемом салона. Сейчас здесь больше места, удобнее. И вообще, красивей.

— Расскажите про оборудование?

— Вот этот аппарат называется дефибриллятор, он — для нарушения ритма сердца, — объясняет Светлана Петрова. — Работает в трех режимах: мониторирования (когда нужно наблюдать за витальными функциями организама), дефибрилляции (при клинической смерти) и кардиостимуляции (при различных нарушениях ритма сердца).

— А что тут такого прям крутого?

— Тут все крутое (смеется). Здесь есть электрокардиограф, «Валента» называется. Через него можно по GPS передавать данные о снятой кардиограмме в дистанционный консультационный центр, где уже сидят врачи, специалисты-кардиологи, для принятия решений в сложных ситуациях.

— Еще здесь есть спинальный щит, который должен быть по требованиям FiFA. Система фиксации— ремешки — называется «Система Паук». То есть максимально эффективно обеспечивается фиксация пациента для эвакуации из любых сложных мест. А все остальное — как и было.

Щит мы проверили на себе. Впечатления — необычные. Вывалится из носилок действительно нереально.

На прощание медики пожелали нам, чтобы лежать на таких носилках не пришлось в реальной жизни.

Кстати, стены и потолок салона отделаны специальным материалом, не впитывающим запахи и устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моющих средств.

Вообще Центр медицины катастроф укомплектован как персоналом, так и техникой полностью. Новые машины — сугубо ради ЧМ.

— У нас редко бывает текучка, — рассказали NN.RU врачи. — Каких-то старых машин тоже нет. Сейчас мы ездим на Fiat Ford , «Газелях». Что будет с новыми машинами после чемпионата — пока не понятно, так как на этот счет нет соответствующих приказов. Предполагаем, что часть машин уйдет в область, где есть нехватка техники. Либо в область уйдут те машины, которые есть сейчас у нас, а эти останутся здесь.

Также мы пообщались с водителями новеньких машин.

— Мы ездим вообще на иномарках, — рассказал NN.RU один из них. — А сейчас, во время чемпионата, будем на этих «Газелях». Они, конечно, лучше предыдущих: другие двигатели, другое оснащение. Внутри в салоне комфортно. И музыка там хорошая (смеется), и места больше, и кондиционер есть.

Ранее мы рассказывали, как нижегородским спасателям вручили технику, которая «не хуже импортной»