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ГИБДД возьмется за золотую молодежь
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ГИБДД возьмется за золотую молодежь 

Рамблер 24 минуты назад
Полиция «жесточайше» отреагирует на хамство и пренебрежение ПДД золотой молодежью. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Госавтоинспекции Москвы Виктор Коваленко.
Полицейский отметил, что его предшественник на посту начальника столичной ГИБДД Анатолий Якунин был «жесток» к стритрейсерам и золотой молодежи. Коваленко намерен продолжать такую политику по отношению к ним.
«Реакция будет жесточайшая, ничего не изменилось», — подчеркнул он.
Кроме того, главный дорожный полицейский Москвы назвал представителей золотой молодежи, которые «плюют на всех», нарушают правила и публикуют видео об этом в интернете, «негодяями».
В минувшую субботу 22-летний московский стритрейсер Мгер Терзикян насмерть сбил дворника на Люблинской улице. При этом сам он объяснил, что двигался на своем BMW X5 не быстрее 60 километров в час, свернул на обочину, так как его подрезал автомобиль ДПС, начал двигаться по ней, а затем сбил металлические ворота, которые, отскочив, и могли убить 55-летнюю женщину-дворника.
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