ГИБДД возьмется за золотую молодежь

Полиция «жесточайше» отреагирует на хамство и пренебрежение ПДД золотой молодежью. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Госавтоинспекции Москвы Виктор Коваленко

Полицейский отметил, что его предшественник на посту начальника столичной ГИБДД Анатолий Якунин был «жесток» к стритрейсерам и золотой молодежи. Коваленко намерен продолжать такую политику по отношению к ним.

«Реакция будет жесточайшая, ничего не изменилось», — подчеркнул он.

Кроме того, главный дорожный полицейский Москвы назвал представителей золотой молодежи, которые «плюют на всех», нарушают правила и публикуют видео об этом в интернете, «негодяями».