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В Нидерландах сделали «поющую» дорогу. И сразу же демонтировали ее
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В Нидерландах сделали «поющую» дорогу. И сразу же демонтировали ее 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Власти Нидерландов всего через несколько дней были вынуждены демонтировать «поющее» покрытие дороги, установленное в деревне Джелсум. Причиной для этого стали жалобы местных жителей, по словам которых громкая мелодия, создаваемая проезжающими автомобилями, «сводила с ума и мешала спать». Об этом сообщает Dutch News.
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Специальные метки, нанесенные на правой стороне каждой полосы, должны были заставить водителей соблюдать скоростной режим. При проезде через них на скорости свыше 60 километров в час исполнялся гимн провинции Фрисландия. Однако если одновременно проезжало несколько автомобилей, звуки превращались в какофонию, еще больше вызывая недовольство жителей близлежащих домов.
Рядом с Джелсумом также находится военный аэродром, с которого постоянно взлетают истребители. Но по словам жителей, лучше слушать самолеты, чем музыку, которая не прекращается круглыми сутками.
Помимо Голландии, «поющие» дороги есть в Дании, Южной Корее, Японии и США. Первая известная музыкальная дорога — «Асфальтофон» — создана в октябре 1995 года двумя датскими художниками. Это кусок шоссе с выпуклыми маркерами разной формы в виде двух параллельных полос, трансформирующих вибрацию шин в мелодию.
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