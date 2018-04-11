В Нидерландах сделали «поющую» дорогу. И сразу же демонтировали ее

Власти Нидерландов всего через несколько дней были вынуждены демонтировать «поющее» покрытие дороги, установленное в деревне Джелсум. Причиной для этого стали жалобы местных жителей, по словам которых громкая мелодия, создаваемая проезжающими автомобилями, «сводила с ума и мешала спать». Об этом сообщает Dutch News.

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Специальные метки, нанесенные на правой стороне каждой полосы, должны были заставить водителей соблюдать скоростной режим. При проезде через них на скорости свыше 60 километров в час исполнялся гимн провинции Фрисландия. Однако если одновременно проезжало несколько автомобилей, звуки превращались в какофонию, еще больше вызывая недовольство жителей близлежащих домов.

Рядом с Джелсумом также находится военный аэродром, с которого постоянно взлетают истребители. Но по словам жителей, лучше слушать самолеты, чем музыку, которая не прекращается круглыми сутками.

Помимо Голландии, «поющие» дороги есть в Дании, Южной Корее, Японии и США. Первая известная музыкальная дорога — «Асфальтофон» — создана в октябре 1995 года двумя датскими художниками. Это кусок шоссе с выпуклыми маркерами разной формы в виде двух параллельных полос, трансформирующих вибрацию шин в мелодию.