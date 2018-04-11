Hyundai Solaris — самый популярный автомобиль на рынке Санкт-Петербурга

Hyundai Solaris — самый популярный автомобиль на рынке Санкт-Петербурга Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке Санкт-Петербурга в марте 2018 года и составили список самых популярных здесь автомобилей.

Первое место в рейтинге продаж здесь занял Hyundai Solaris, который в марте разошелся на местном рынке в количестве 439 ед., что оказалось на 20% ниже прошлогоднего уровня продаж. Вторым стал седан Volkswagen Polo , продажи которого выросли за тот же период на 6% и составили 425 ед. авто. «Призовую» тройку замыкает кроссовер Hyundai Creta с результатом 399 проданных ед. в марте 2018 года (+26,3%). В ТОП-5 питерского авторынка в марте попали также KIA Rio (367 ед., -19,5%) и Mitsubishi Outlander (286 авто, +27,7%).

Среди автомобильных марок с самыми высокими продажами легковых автомобилей на авторынке Санкт-Петербурга в марте на первое место вышел Hyundai — 1132 проданных авто (+8,6%). Машин KIA здесь было продано в количестве 936 ед. (-2%), а автомобилей LADA — 827 шт. (+32,5%). Помимо этого, в марте текущего года питерцы приобрели 775 новых «Фольксвагенов» (+11%) и 592 автомобиля марки Renault (-23%).

За первый квартал этого года Hyundai продал на местном рынке 2673 автомобиля (+14,5%), KIA реализовала 2172 авто (+8,3%), LADA — 1891 ед. (+31,3%), а Volkswagen и Renault — 1741 и 1563 авто (соответственно +6,8% и -10,3%).

В марте в Питере было продано 8564 новых легковых машин, о чем говорится в данных статистики «Автостат Инфо». Рынок вырос на 1,7% в годовом выражении. Прирост за первый квартал составил 11%, в количественном исчислении продажи выросли здесь до 20 418 ед. авто.