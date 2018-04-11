Ещё
Водитель спешил за выпивкой и прострелил вставшую на пути машину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель спешил за выпивкой и прострелил вставшую на пути машину 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Лаборатория новостей
В Красноярске пьяный водитель выстрелил в автомобиль, который мешал ему проехать по двору жилого дома. Предположительно, мужчина спешил в магазин, чтобы успеть купить алкоголь. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».
Расстояние между двумя машинами было достаточным, чтобы проехать, но нетрезвому автомобилисту его показалось мало. Он вышел из салона, открыл дверь второго автомобиля, начал кричать на водителя, а потом прострелил пол машины. Доехав до супермаркета, он бросил автомобиль и ушел, но вскоре его задержали.
Для задержания вооруженного мужчины вызывали группу захвата. Автор поста отметил, что эксперты нашли на месте происшествия гильзу от резиновой пули.
В отношении красноярца возбуждено дело по статье 213 УК («Хулиганство»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился1
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение