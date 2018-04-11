Подросток погиб в ДТП

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области

Первая смертельная авария в этом году с участием велосипедиста зафиксирована на автодороге «Владимир-Спасское». Вечером 9 апреля 16-летнего подростка сбил автомобиль.

Житель микрорайона Юрьевец вместе с сестрой возвращался с велопрогулки, как вдруг, на дороге появился внедорожник « Тойота ». 56-летний водитель иномарки не успел среагировать на ехавших велосипедистов и врезался в них. Удар принял на себя 16-летний подросток. Как сообщили в ГИБДД, мужчина был трезв и остался на месте происшествия. От полученных в результате столкновения ран подросток скончался по пути в больницу. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

«По итогам 2017 года на дорогах области с участием велосипедистов в 90 автоавариях травмы получили 82 человека, 14 погибли. При этом 28 происшествий зарегистрировано с участием несовершеннолетних, травмы в них получили 27 детей и подростков, два ребенка погибли», — сообщили в Госавтоинспекции.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что водители велосипедов и мопедов должны знать и соблюдать ПДД:

· движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов;

· Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Особое внимание полицейские обращают на то, что при движении в тёмное время суток на велосипедистах должны быть световозвращающие элементы.