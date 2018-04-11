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Подросток погиб в ДТП
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Подросток погиб в ДТП 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Первая смертельная авария в этом году с участием велосипедиста зафиксирована на автодороге «Владимир-Спасское». Вечером 9 апреля 16-летнего подростка сбил автомобиль.
Житель микрорайона Юрьевец вместе с сестрой возвращался с велопрогулки, как вдруг, на дороге появился внедорожник «Тойота». 56-летний водитель иномарки не успел среагировать на ехавших велосипедистов и врезался в них. Удар принял на себя 16-летний подросток. Как сообщили в ГИБДД, мужчина был трезв и остался на месте происшествия. От полученных в результате столкновения ран подросток скончался по пути в больницу. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
«По итогам 2017 года на дорогах области с участием велосипедистов в 90 автоавариях травмы получили 82 человека, 14 погибли. При этом 28 происшествий зарегистрировано с участием несовершеннолетних, травмы в них получили 27 детей и подростков, два ребенка погибли», — сообщили в Госавтоинспекции.
Региональная Госавтоинспекция напоминает, что водители велосипедов и мопедов должны знать и соблюдать ПДД:
· движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов;
· Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Особое внимание полицейские обращают на то, что при движении в тёмное время суток на велосипедистах должны быть световозвращающие элементы.
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