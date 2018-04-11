Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин произошло на улице Советской в Екатеринбурге. Водитель внедорожника выезжал на городскую магистраль из двора, но смотреть по сторонам счёл лишним. По улице в тот же момент ехала легковая машина. Водитель легковушки не смог вовремя затормозить и въехал в кроссовер. После удара у автомобиля заклинило руль и тормоза, машина пересекла встречную полосу и плавно въехала в стену дома. Водитель уже ничего не мог сделать и только сгруппировался в ожидании удара. По его словам, восстановлению авто не подлежит.