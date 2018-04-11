Мужчины признаны виновниками московских аварий в более чем 90% случаев

По данным ГИБДД в Москве в 90% случаев аварии случаются по вине мужчин. При этом на женскую долю приходится всего 8% всех ДТП. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам начальника столичного управления ведомства Виктора Коваленко, в среднем большинство дорожных происшествий происходит

из-за водителей, стаж вождения которых составляет от трех до семи лет.

С июня 2015 года

система-112 приняла больше 22 миллионов вызовов в Московской области. По словам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, более 70% обращений приходится на скорую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составляют около 26% обращений, остальные 4% — пожарные, газовики и другие службы.