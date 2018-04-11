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Мужчины признаны виновниками московских аварий в более чем 90% случаев
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Мужчины признаны виновниками московских аварий в более чем 90% случаев 

360tv.ru 1 час назад
По данным ГИБДД в Москве в 90% случаев аварии случаются по вине мужчин. При этом на женскую долю приходится всего 8% всех ДТП. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам начальника столичного управления ведомства Виктора Коваленко, в среднем большинство дорожных происшествий происходит
из-за  водителей, стаж вождения которых составляет от трех до семи лет.
С июня 2015 года
система-112  приняла больше 22 миллионов вызовов в Московской области. По словам заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, более 70% обращений приходится на скорую помощь, вызовы полиции и ГИБДД составляют около 26% обращений, остальные 4% — пожарные, газовики и другие службы.
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