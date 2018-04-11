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Смерть мужчины под электричкой прокомментировали в РЖД
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Смерть мужчины под электричкой прокомментировали в РЖД 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Несчастный случай произошел 11 апреля в 13.55 в районе остановочной платформы «Инструментальная» в Новосибирске. По словам очевидцев, мужчина с натянутым капюшоном разговаривал по телефону. Во время пересечения путей он не заметил электропоезд, несмотря на сигналы машиниста, сообщает «АСТ-54».
Электричка применила экстренное торможение, но это тоже не помогло. Кабина поезда сбила пешехода, и его тело было извлечено из-под второго вагона. От полученных травм пострадавший скончался.
По данным Западно-Сибирской железной дороги, мужчина грубо нарушил правила нахождения на железнодорожном объекте, попытавшись перейти пути в неположенном месте. «Следует отметить, что данный участок оборудован аншлагами, запрещающими переход железнодорожного полотна в неположенном месте, а неподалеку от места происшествия оборудован надземный пешеходный переход», — рассказал представитель организации Михаил Лыкосов.
«Полголовы не было, сразу погиб», — написал в соцсетях один из очевидцев. Другой свидетель добавил: «Он из „Ленты“, скорее всего, шел. Там везде помидоры из рюкзака валялись и карта „лентовская“ с телефоном».
В июне прошлого года на улице Петухова трамвай №18 сбил девушку, которая переходила пути в наушниках и не слышала сигналов машиниста. Вагон начал тормозить, но сразу остановиться не смог и наехал на девушку.
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