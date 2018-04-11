Лобовое ДТП при обгоне в Крыму: семь человек в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 2101 Renault Kangoo , пострадали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК. Авария произошла на трассе Победное-Славянское в среду утром. "Водитель автомобиля ВАЗ 2101, двигаясь из Славянского в Победное, в условиях недостаточной видимости (туман), при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Renault, который двигался навстречу", — рассказали в ГИБДД По предварительным данным пострадало семь человек — водитель и четыре пассажира «Жигулей», а также водитель и пассажир иномарки.