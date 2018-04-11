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Лобовое ДТП при обгоне в Крыму: семь человек в больнице
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Лобовое ДТП при обгоне в Крыму: семь человек в больнице 

РИА Новости Крым 32 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 2101 и Renault Kangoo, пострадали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.
Авария произошла на трассе Победное-Славянское в среду утром.
"Водитель автомобиля ВАЗ 2101, двигаясь из Славянского в Победное, в условиях недостаточной видимости (туман), при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Renault, который двигался навстречу", — рассказали в ГИБДД.
По предварительным данным пострадало семь человек — водитель и четыре пассажира «Жигулей», а также водитель и пассажир иномарки.
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