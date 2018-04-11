Хотели украсть машину и уехать на море: два пермяка получили 15 лет на двоих за нападение на таксиста

Индустриальный суд Перми отправил двух братьев в тюрьму за разбой и грабеж. Пермяки мечтали побывать в теплых краях, но денег у них не было. Тогда они спланировали преступление.

Младший брат работал таксистом, старший — безработный, рассказал 59.ru гособвинитель Владимир Боголюбов. Они решили похитить машину и уехать на ней на курорт, там продать автомобиль и отдыхать на все вырученные деньги.

— Оба вооружились отверткой и молотком. Потом вызвали такси. Когда доехали до лесополосы, старший брат приставил к шее таксиста отвертку, а младший ударил его молотком, — пояснил 59.ru Владимир Боголюбов. — Однако таксист смог выхватить отвертку, он выбежал из машины, достал из багажника лопату и погнался за одним из обидчиков — младшим братом — в сторону реки Мулянка. Несколько раз он ударил его лопатой по спине. В это время старший брат запрыгнул в машину и направил ее в сторону таксиста. Последний попытался отскочить в сторону, но споткнулся о младшего брата, который не растерялся и запрыгнул в салон автомобиля. После этого оба нападавших скрылись.

Позже братья в Краснокамске заехали на заправку, но денег на то, чтобы купить топливо, у них не было.

— Они залили полный бак, просто бросили «пистолет» и скрылись, не заплатив, — рассказал прокурор. — Может быть, они очень хотели попасть на теплую Кубу, тем более была зима, морозы. В Верещагино братья остановились на ночлег. Там их попыталась остановить машина ДПС , однако браться скрылись. В лесу они бросили Renault Duster , их задержали чуть позже. На суде оба брата раскаялись и попросили прощения.

Младший брат получил семь лет, старший — восемь лет строгого режима, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее оба пермяка были не судимы.

Ранее в Березниках был жестоко убит водитель такси. На автомобилиста с ножами напали его же пассажиры. Позже злоумышленники выбросили тело мужчины в лес, а машину угнали.