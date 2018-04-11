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В ГИБДД рассказали, где в Москве чаще всего происходят опасные аварии
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В ГИБДД рассказали, где в Москве чаще всего происходят опасные аварии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Наибольшее количество «очагов аварийности», где чаще всего происходят опасные ДТП в Москве, находятся на МКАД и Дмитровском шоссе, заявил на пресс-конференции начальник столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.
"Места концентрации дорожных происшествий, это так называемые очаги аварийности. Это участок дорожной сети, на котором происходит два и более ДТП с пострадавшими, протяженностью 400 метров. Преобладает, конечно, МКАД, достаточно высокая активность, и Дмитровское шоссе", — сказал Коваленко.
Основные причины дорожных происшествий на магистралях, по его словам — это превышение скорости, виды дорожных происшествий — в основном, столкновения.
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