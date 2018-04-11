В бригаду МТО Западного военного округа поступило около 20 многоосных тяжелых машин Урал «Мотовоз» и КамАЗ «Мустанг»

Комплектация поступающих автомобилей расширена за счет средств локальной защиты, лебедок и коробок отбора мощности, предназначенных для подключения спецоборудования и агрегатов различного назначения.

Около 20 многоосных тяжелых специализированных автомобилей Урал «Мотовоз» и КамАЗ «Мустанг» поступили в бригаду материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Ленинградской области.

Автомобили КамАЗ с колесной формулой 6x6 и грузоподъемностью до 10 тонн в условиях бездорожья способны брать на буксир прицепные артиллерийские системы, специальные и транспортные прицепы общей массой не менее 12 тонн и преодолевать броды глубиной до 1,75 м.

Ключевой особенностью многоцелевых автомобилей Урал «Мотовоз» является высокая степень агрегатной унификации, достигающая по двигателям и шасси 85%, что позволяет значительно сократить затраты на их эксплуатацию.

В целом комплектация поступающих автомобилей расширена за счет средств локальной защиты, лебедок и коробок отбора мощности, предназначенных для подключения спецоборудования и агрегатов различного назначения.