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«Подрезал на дороге»: таксиста избили на Бердском шоссе
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«Подрезал на дороге»: таксиста избили на Бердском шоссе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске полицейские Первомайского района задержали водителя, подозреваемого в грабеже и избиении таксиста. Преступление было совершено 9 апреля на Бердском шоссе.
«Водитель легкового автомобиля, посчитавший, что его «подрезал» водитель такси, вышел из машины и, ударив таксиста по лицу, отобрал у него iPhone и видеорегистратор, — сообщил представитель ГУ МВД по области Антон Сурнин. — Потерпевший запомнил номер автомобиля, на котором скрылся мужчина, и сообщил о произошедшем в полицию».
Установив по регистрационному номеру данные автовладельца, оперативники уголовного розыска задержали его и доставили в полицию, изъяв похищенное имущество. В отношении 25-летнего жителя Академгородка возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Проводится расследование, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Конфликты и драки на дорогах Новосибирска — не редкость. Но хитом в интернете до сих пор остается видеозапись, сделанная весной 2015 года под названием «Неадекват с кувалдой. Новосибирск». Камера запечатлела, как на узкой дороге в одном из дворов встречный автомобилист, не сумев разъехаться с автором ролика, вышел из машины, достал из багажника кувалду и угрожающе двинулся навстречу преграде.
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