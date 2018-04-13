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Копейчане, возмущённые избиением ребёнка бандой подростков, создали петицию
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Копейчане, возмущённые избиением ребёнка бандой подростков, создали петицию 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жители Копейска создали петицию для прокуратуры России после избиения 13-летнего мальчика группой подростков, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Об инциденте, произошедшем 9 апреля, стало известно после того, как видео с избиением школьника было выложено в социальной сети. На нём видно, как подростки 14-17 лет окружили мальчика и начали его избивать — то по очереди, то совместно. В результате у ребёнка диагностировали сотрясение мозга. В следственном управлении ранее заявили, что по данному факту начата проверка.
«Не важно, какой мотив был для совершения подобного преступления. Суть в том, что это происходит повсеместно, выкладывается в сеть, а сотрудники школ и подразделения по делам несовершеннолетних бездействуют! Для чего тогда они вообще нужны, если родители самостоятельно должны добиваться наказания за издевательство над своими детьми?» — говорится в тексте петиции.
Отметим, на видео слышно, как перед дракой сотрудница школы обещает вызвать полицию, если дети будут выяснять отношения на территории учебного заведения. Поэтому подростки повели мальчика в другое место. Они начали избивать его во дворе дома, но и тут кто-то им пригрозил. Тогда хулиганы отвели жертву за гаражи.
По словам родителей пострадавшего школьника, в Копейске орудует настоящая подростковая банда. Они подстерегают мальчишек возле школы, а затем избивают. Однако полиция не реагирует на происходящее. Претензии также возникли к работе инспектора отдела по делам несовершеннолетних.
Напомним, в феврале пользователи интернета были шокированы жестокой дракой школьниц из Златоуста. Как выяснилось, они подрались из-за того, что их младшие подруги не поделили мальчиков. Так как девочки не достигли возраста привлечения к административной ответственности, их родителям выписали штрафы.
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