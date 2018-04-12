Обстоятельства нападения на 13-летнего мальчика выясняют в Копейске

Проверка начата в Копейске после нападения нескольких подростков на 13-летнего школьника, сообщают в региональном СУ СКР.

По информации ведомства, инцидент произошёл 9 апреля. В результате побоев у ребёнка диагностировали сотрясение мозга.

«С учетом обстоятельств произошедшего, следственные органы СК РФ по Челябинской области ходатайствуют о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки», — пояснили в следственном управлении.

Как рассказал СМИ отец пострадавшего мальчика, толпа подростков подкараулила его сына у школы и оттащила в малолюдное место. Это заметила учительница, которая и сообщила о произошедшем родителям.