Ещё
Обстоятельства нападения на 13-летнего мальчика выясняют в Копейске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обстоятельства нападения на 13-летнего мальчика выясняют в Копейске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Проверка начата в Копейске после нападения нескольких подростков на 13-летнего школьника, сообщают в региональном СУ СКР.
По информации ведомства, инцидент произошёл 9 апреля. В результате побоев у ребёнка диагностировали сотрясение мозга.
«С учетом обстоятельств произошедшего, следственные органы СК РФ по Челябинской области ходатайствуют о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки», — пояснили в следственном управлении.
Как рассказал СМИ отец пострадавшего мальчика, толпа подростков подкараулила его сына у школы и оттащила в малолюдное место. Это заметила учительница, которая и сообщила о произошедшем родителям.
АиФ: последние новости
Снегопад затруднил движение на трассе М-5 в Челябинской области Челябинцу, обстрелявшему карету скорой помощи, грозит срок до 5 лет тюрьмы Водители большегрузов пострадали в лобовом столкновении на трассе М-5
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
Внедорожник переехал бабулю трижды10
В Москве появилась новая схема мошенничества с участием ГИБДД5
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение