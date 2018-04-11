«Прыгали на голове»: возле копейской школы толпа подростков избила 13-летнего мальчика

Возле школы № 6 в Копейске толпа хулиганов избила 13-летнего подростка. По словам родителей мальчика, обидчики буквально прыгали у него на голове и отрабатывали на нём удары. Полиция Копейска начала проверку обстоятельств инцидента.

Вечером в понедельник, 9 апреля, подростки 15-16 лет подкараулили 13-летнего школьника, который после учёбы во вторую смену возвращался домой, и начали его избивать.

Школьника избила толпа подростков

— Вечером в понедельник мне позвонила классный руководитель сына и сказала, что его избивает толпа ребят, — рассказал 74.ru отец школьника Александр. — Она пошла искать их, а я в это время был в Златоусте и тут же поехал в Копейск. Когда приехал, сын уже был в синяках и крови, весь грязный. Мы тут же поехали снимать побои, сделали рентген головы. В медсправке говорится, что у сына многочисленные ссадины и ушибы мягких тканей головы, удушье, а также подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Эти парни были старше сына, предложили ему драться. Мой ребёнок не спортсмен в отличие от них. В итоге они отрабатывали на нём удары, прыгали на голове у него.

— Вечером 9 апреля родители школьника обратились в полицию с заявлением, что мальчика избили, — сообщила 74.ru представитель управления МВД Копейска Нина Русина. — Проводится проверка. Некоторые участники драки уже установлены. Инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас работают с подростками.

Родители мальчика подозревают, что могло стать причиной этого избиения.

— У компании избивавших моего сына есть общий знакомый, — добавил Александр. — Он раньше тоже был в этой компании, но они начали издеваться над ним. Он ушёл из этой группы и начал дружить с моим ребёнком. Возможно, из-за этого и били сына. Силой зарабатывают авторитет. Да, эти подростки занимаются спортом, но разве нашей стране нужны спортсмены, которые отрабатывают удары на тех, кто младше и слабее? Сегодня сыну стало хуже — жалуется, что болят ухо и глаз. В школу не ходит, лежит дома, подниматься с кровати ему пока нельзя.