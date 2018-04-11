Угнанный в Петербурге BMW нашёлся в Новом Девяткино

Сотрудники полиции заглянули в арендованный гараж на территории Нового Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти и обнаружили там пропавшую несколько дней назад немецкую иномарку.

Всеволожская полиция впервые узнала о факте угона дорогой немецкой иномарки в ночь с 10 на 11 апреля. Именно тогда в отделение поступило заявление от петербургского коммерсанта. Как оказалось, в гараже на улице Флотской он сам нашел свой автомобиль BMW 320, угнанный 7 апреля с улицы Ветеранов в Петербурге, о чём после и сообщил в правоохранительные органы . Отмечается, что в тот момент на машине уже был скручен номерной знак.

Полицейские нашли хозяина гаража, однако тот сообщил, что сдаёт его в аренду неизвестному лицу. Обстоятельства угона, как и личность преступника, устанавливаются.