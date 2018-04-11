В Оренбурге водитель автобуса проехал по ноге упавшей пассажирки 

11 апреля в соцсетях появилась информация о ДТП на Привокзальной площади в Оренбурге.
По словам очевидцев, из автобуса маршрута № 43 выпала пенсионерка.
В пресс-службе УМВД региона рассказали подробности происшествия. Предварительно выяснено, что женщина при выходе из автобуса не удержалась и упала на дорогу. Водитель не заметил это, начал движение и переехал пострадавшей ногу. Пострадавшая доставлена в больницу с диагнозом «сдавливание левой стопы».
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.