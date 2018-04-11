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СК организовал проверку по факту гибели подростка на МЖД
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СК организовал проверку по факту гибели подростка на МЖД 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве организована доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего на железной дороге в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.
По предварительным данным, 17-летний подросток при переходе железнодорожного полотна на запрещающий сигнал светофора был травмирован электропоездом сообщением Лобня — Кубинка. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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