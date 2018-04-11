Большинство ДТП в РФ происходят из-за превышения скорости

В ходе заседания комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству было определено, что большинство аварий, которые произошли на российский дорогах в прошлом году, случились из-за несоблюдения скоростного режима.

Согласно статистике Росавтодора, около восьмидесяти процентов аварий на дорогах РФ произошли из-за превышения скорости. На основании этого было решено в следующем году увеличить количество камер на трассах, дабы водители ответственнее следовали правилам дорожного движения.

Всего же за прошлый год количество аварий уменьшилось почти на полтора процента, по сравнению с результатами позапрошлого года. И для того, чтобы усилить эту тенденцию, межведомственные группы решили разработать новую нормативно-техническую базу.

Профильное ведомство хочет не только снизить аварийность на отечественных дорогах, но и выработать законопослушное поведение у российских автомобилистов. Ведь сознательное управление транспортным средством — это лучшая мера для обеспечения безопасного движения.