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Большинство ДТП в РФ происходят из-за превышения скорости
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Большинство ДТП в РФ происходят из-за превышения скорости 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
В ходе заседания комитета Государственной думы РФ по транспорту и строительству было определено, что большинство аварий, которые произошли на российский дорогах в прошлом году, случились из-за несоблюдения скоростного режима.
Согласно статистике Росавтодора, около восьмидесяти процентов аварий на дорогах РФ произошли из-за превышения скорости. На основании этого было решено в следующем году увеличить количество камер на трассах, дабы водители ответственнее следовали правилам дорожного движения.
Всего же за прошлый год количество аварий уменьшилось почти на полтора процента, по сравнению с результатами позапрошлого года. И для того, чтобы усилить эту тенденцию, межведомственные группы решили разработать новую нормативно-техническую базу.
Профильное ведомство хочет не только снизить аварийность на отечественных дорогах, но и выработать законопослушное поведение у российских автомобилистов. Ведь сознательное управление транспортным средством — это лучшая мера для обеспечения безопасного движения.
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