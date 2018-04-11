В Петербурге иномарка сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Петербурге 12-летний мальчик попал под колеса иномарки, передает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Авария произошла около 12.20 11 апреля в Петроградском районе города, у дома №30 по улице Красного Курсанта.

По данным ведомства, автомобилем BMW X3 управляла 46-летняя женщина. Она не пропустила мальчика на «зебре» и совершила наезд на него.

В результате ДТП ребенок серьезно пострадал и был доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь.