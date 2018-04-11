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В Петербурге иномарка сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
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В Петербурге иномарка сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 12-летний мальчик попал под колеса иномарки, передает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Авария произошла около 12.20 11 апреля в Петроградском районе города, у дома №30 по улице Красного Курсанта.
По данным ведомства, автомобилем BMW X3 управляла 46-летняя женщина. Она не пропустила мальчика на «зебре» и совершила наезд на него.
В результате ДТП ребенок серьезно пострадал и был доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь.
По факту аварии ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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