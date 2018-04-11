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Услугу по информированию москвичей о ЧП в жилых домах запустят к осени
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Услугу по информированию москвичей о ЧП в жилых домах запустят к осени 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в ближайшие месяцы запустить пилотный проект по информированию жителей многоквартирных домов через мобильное приложение об отключениях или авариях в доме. К осени текущего года данная услуга распространится на весь город, сообщил ТАСС в среду руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» столичного департамента информационных технологий Москвы Илья Демин.
"Мы хотим создать полноценную систему предупреждения жителей о каких-либо авариях в доме: отключении электричества, воды или отопления. Такой пилот запустим в одном из районов Москвы, который пока не определен. Обкатку услуги планируем завершить в течение лета, а к осени масштабируем систему на весь город", — сказал Демин.
Он уточнил, что сообщения о случившихся авариях и каких— либо отключениях в доме, а также об устранении проблемы жители будут получать с помощью уведомлений в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».
"Данная услуга позволит жителю оперативно получать информацию о ЧП в его доме и о сроках их устранения", — уточнил Демин.
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