Услугу по информированию москвичей о ЧП в жилых домах запустят к осени

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Власти Москвы планируют в ближайшие месяцы запустить пилотный проект по информированию жителей многоквартирных домов через мобильное приложение об отключениях или авариях в доме. К осени текущего года данная услуга распространится на весь город, сообщил ТАСС в среду руководитель направления «Городские решения в сфере ЖКХ» столичного департамента информационных технологий Москвы Илья Демин

"Мы хотим создать полноценную систему предупреждения жителей о каких-либо авариях в доме: отключении электричества, воды или отопления. Такой пилот запустим в одном из районов Москвы, который пока не определен. Обкатку услуги планируем завершить в течение лета, а к осени масштабируем систему на весь город", — сказал Демин.

Он уточнил, что сообщения о случившихся авариях и каких— либо отключениях в доме, а также об устранении проблемы жители будут получать с помощью уведомлений в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

"Данная услуга позволит жителю оперативно получать информацию о ЧП в его доме и о сроках их устранения", — уточнил Демин.