В Пензе на ул. Аустрина из-за ДТП с участием «УАЗ» и Lada Granta понадобилась помощь МЧС

В Пензе потребовалась срочная помощь спасателей для ликвидации ДТП в микрорайоне Север. По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, инцидент на дороге случился 10 апреля в 13.53 на улице Аустрина.ю Проезжую часть не смогли поделить автомобили « УАЗ » и легковушка Lada Granta . В результате аварии пострадал человек, о его состоянии в пресс-службе управления не уточнили. «Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.