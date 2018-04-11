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В Пензе на ул. Аустрина из-за ДТП с участием «УАЗ» и Lada Granta понадобилась помощь МЧС
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В Пензе на ул. Аустрина из-за ДТП с участием «УАЗ» и Lada Granta понадобилась помощь МЧС 

PNZdrive 38 минут назад
В Пензе потребовалась срочная помощь спасателей для ликвидации ДТП в микрорайоне Север.
По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, инцидент на дороге случился 10 апреля в 13.53 на улице Аустрина.ю Проезжую часть не смогли поделить автомобили «УАЗ» и легковушка Lada Granta. В результате аварии пострадал человек, о его состоянии в пресс-службе управления не уточнили.
«Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
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