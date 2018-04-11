За 10 дней апреля в Костромской области поймали более 60 пьяных водителей

В Костромской области прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей. Правоохранители остановили на дорогах более 60 автовладельцев, которые сели за руль после употребления алкоголя, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.

За десять дней сотрудники ГИБДД остановили 53 водителей, которые сели за руль подшофе, 15 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Каждого из нарушителей лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей.

Кроме того, два водителя сели за руль пьяными повторно, и в отношении них возбудили уголовные дела.

Еще 65 остановленных водителей не имели права управления автомобилем.