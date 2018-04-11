Екатеринбуржцы смогут составить карту убитых дорог с ямами и помехами

Екатеринбуржцы смогут с помощью фото и сообщений отмечать на карте города места на дорогах с ямами, помехами, заторами, перекрытиями и ДТП. Такая возможность с сегодняшнего дня доступна пользователям 2ГИС.

— К дорожным событиям можно будет добавить небольшой комментарий, указать ряд, где всё происходит, и, главное, пользователи смогут поделиться фотографией с места событий. Иногда один снимок может рассказать о ситуации гораздо больше, чем десятки комментариев, — сообщают в пресс-службе компании.

События на карту города можно не только добавить, но и оценить, подтвердить или опровергнуть.

Обновлять данные о ситуации на дорогах будет и сама компания. Но в большей степени это коснётся информации о запланированных перекрытиях и камерах на дорогах.