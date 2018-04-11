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Екатеринбуржцы смогут составить карту убитых дорог с ямами и помехами
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Екатеринбуржцы смогут составить карту убитых дорог с ямами и помехами 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Екатеринбуржцы смогут с помощью фото и сообщений отмечать на карте города места на дорогах с ямами, помехами, заторами, перекрытиями и ДТП. Такая возможность с сегодняшнего дня доступна пользователям 2ГИС.
— К дорожным событиям можно будет добавить небольшой комментарий, указать ряд, где всё происходит, и, главное, пользователи смогут поделиться фотографией с места событий. Иногда один снимок может рассказать о ситуации гораздо больше, чем десятки комментариев, — сообщают в пресс-службе компании.
События на карту города можно не только добавить, но и оценить, подтвердить или опровергнуть.
Обновлять данные о ситуации на дорогах будет и сама компания. Но в большей степени это коснётся информации о запланированных перекрытиях и камерах на дорогах.
Кстати, ГИБДД составила свой список самых опасных дорог, где происходит больше всего аварий.
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