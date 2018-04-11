Переполненные маршрутки едут мимо: тюменцы, живущие на улице 30 лет Победы, не могут по утрам уехать на работу

Общественный транспорт 62-го маршрута не справляется с растущим пассажиропотоком. Тюменцы, живущие в районе улицы 30 лет Победы, жалуются, что в часы пик переполненные автобусы едут мимо остановок.

— Каждый день я еду на работу 62-м маршрутом с остановок «Сквер Тружеников Тыла» либо «Управа Восточного Округа» в сторону автовокзала. И каждый день сталкиваюсь с одной и той же проблемой — в общественный транспорт невозможно попасть. С 7:15 до 7:45 едут автобусы малой вместимости, и люди просто не помещаются и ждут следующую маршрутку. Бывает и так, что две-три маршрутки просто проезжают мимо. В итоге все опаздывают на работу. После Нового года в это время ходили большие зеленые автобусы. Но оказалось, что их поставили только на время каникул. Почему их убрали? Это настоящее издевательство над людьми, — возмущается читательница 72.ru.

Тюменцы жалуются, что в автобусы, следующие по 62 маршруту, только на улице 30 лет Победы в утренние часы пик не могут попасть несколько десятков пассажиров. Жалобу жителей города редакция 72.ru направила в администрацию Тюмени и получил ответ.

— В настоящее время по маршруту №62 организовано движение 30 автобусов малого класса вместимости и шести автобусов среднего класса вместимости. Расчётный интервал движения автобусов 4-7 минут. Вместе с тем, по условиям муниципального контракта на данном маршруте до 1 января 2019 года предусмотрена замена 50% автобусов малого класса на автобусы среднего класса, вместимостью 45-50 пассажиров. Эти изменения позволят снизить наполняемость автобусов на 62-м маршруте в пиковые часы, — рассказала 72.ru Гульнара Сидоркина, пресс-секретарь администрации Тюмени.