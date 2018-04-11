Ростех в сентябре выпустит первую партию новых КАМАЗов серии К5 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. "Камаз" в сентябре выпустит первые 20 магистральных тягачей К5, сообщила пресс-служба "Ростеха", основного акционера производителя грузовиков.
"В настоящий момент завершено проектирование автомобиля. Автоконцерн приступил к подготовке производства, в рамках которой будет автоматизировано производство и внедрен электронный технологический процесс", — говорится в сообщении.
Новый автомобиль, представленный «Камазом» в сентябре прошлого года, более эргономичен, чем предшественники, и оснащен новой автоматизированной коробкой передач, а также двигателем, соответствующим лучшим мировым аналогам и передней осью с нагрузкой до 9 тонн.
Группа компаний «Камаз» входит в 20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей, занимая 51% рынка е тяжелых грузовых автомобилей РФ. Компания также выпускает прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Госкорпорация «Ростех» контролирует 49,9% «Камаза». Акционерами компании также являются ООО «Автоинвест» (23,54%), немецкий автоконцерн Daimler (15%) и ООО «Финансово-лизинговая компания „Камаз“ (3,72%), другие юридические и физические лица владеют 11,56%.