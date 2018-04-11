Ростех в сентябре выпустит первую партию новых КАМАЗов серии К5

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. "Камаз" в сентябре выпустит первые 20 магистральных тягачей К5, сообщила пресс-служба "Ростеха" , основного акционера производителя грузовиков.

"В настоящий момент завершено проектирование автомобиля. Автоконцерн приступил к подготовке производства, в рамках которой будет автоматизировано производство и внедрен электронный технологический процесс", — говорится в сообщении.

Новый автомобиль, представленный «Камазом» в сентябре прошлого года, более эргономичен, чем предшественники, и оснащен новой автоматизированной коробкой передач, а также двигателем, соответствующим лучшим мировым аналогам и передней осью с нагрузкой до 9 тонн.