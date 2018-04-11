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Авария с летальным исходом произошла в Адыгее
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Авария с летальным исходом произошла в Адыгее 

360tv.ru 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Один человек погиб в результате ДТП на трассе в республике Адыгея. Аварию спровоцировал прицеп КамАЗа, который отсоединился из‐за неисправности устройства для буксировки. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
ДТП произошло днем 11 апреля на 83 километре автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай. Груженый зерном прицеп отсоединился от КамАЗа и выкатился на встречную полосу движения, где в него врезались микроавтобус и  ВАЗ-2121
В аварии водитель микроавтобуса погиб, а водитель отечественного внедорожника получил травмы и госпитализирован
пресс-служба
МВД по Адыгее.
Проводится расследование.
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