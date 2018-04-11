В Адыгее оторвавшийся прицеп с зерном стал причиной смертельной аварии

Сегодня около часу дня в Кошехабльском районе Республики Адыгея на 83-м километре трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай произошло ДТП. Предварительно, у грузового КамАЗа в какой-то момент произошла разблокировка прицепного устройства, по неизвестной пока причине. В результате прицеп с зерном выкатился на встречную полосу, где столкнулся с грузопассажирским микроавтобусом и ВАЗ-2121.

Из-за столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия. Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован.