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В Адыгее оторвавшийся прицеп с зерном стал причиной смертельной аварии
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В Адыгее оторвавшийся прицеп с зерном стал причиной смертельной аварии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня около часу дня в Кошехабльском районе Республики Адыгея на 83-м километре трассы Майкоп — Гиагинская — Псебай произошло ДТП. Предварительно, у грузового КамАЗа в какой-то момент произошла разблокировка прицепного устройства, по неизвестной пока причине. В результате прицеп с зерном выкатился на встречную полосу, где столкнулся с грузопассажирским микроавтобусом и ВАЗ-2121.
Из-за столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия. Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован.
«ФедералПресс» напоминает, что в Томске неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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