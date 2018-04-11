Вынесен приговор по делу о столкновении грузовика и поезда под Нижневартовском

В Югре вынесен приговор водителю грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Нижневартовском.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии поселении с применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», — отмечают в пресс-службе ведомства.