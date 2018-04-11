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Вынесен приговор по делу о столкновении грузовика и поезда под Нижневартовском
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Вынесен приговор по делу о столкновении грузовика и поезда под Нижневартовском 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Югре вынесен приговор водителю грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Нижневартовском.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии поселении с применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал «ФедералПресс», трагедия произошла утром 9 сентября на 901 километре перегона Мегион — Нижневартовск. На нерегулируемом железнодорожном переезде водитель самосвала «Ивеко» допустил столкновение с движущимся поездом № 346 сообщением «Адлер — Нижневартовск». В ходе следствия было установлено, что водитель грузовика проигнорировал дорожные знаки и порядок пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.
Фото Евгения Поторочина
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