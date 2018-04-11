Чаще всего ПДД в Москве нарушают именно мужчины

Мужчины составляют большую часть нарушителей правил дорожного движения в Москве, всего лишь 8% нарушений на счету женщин, сообщил журналистам в среду замначальника полиции, начальник управления ГИБДД столицы генерал-майор полиции Виктор Коваленко

«Мы составили социальный портрет, по которому можно понять, кто является потенциальным нарушителем (ПДД — ред.) в Москве. Мужчины — 92%, лишь 8% приходится на женщин», — сказал Коваленко.

Он добавил, что чаще всего нарушители являют гражданами РФ, который постоянно проживают на территории Москвы.

Ранее Коваленко сообщил, что Госавтоинспекторы будут жестоко наказывать нарушителей правил дорожного движения в Москве, также это касается и мажоров.