Ещё
В Свердловской области больше 100 автомобилистов лишились водительских прав
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Свердловской области больше 100 автомобилистов лишились водительских прав 

АиФ Урал 28 минут назад
Фото: АиФ Урал
Свердловская прокуратура добилась лишения прав 140 местных водителей. Автомобилисты имели зависимости или психические заболевания, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал».
Надзорная проверка прокуратуры выявила, что 140 уральских водителей имели водительские удостоверения и при этом состояли на учете в медучреждениях с диагнозами наркотическая или алкогольная зависимость.
При этом, как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, водители, которые страдают от алкоголизма, наркомании или психических заболеваний, управляя автомобилем, создают угрозу безопасности дорожного движения и могут стать виновниками дорожно-транспортных происшествий. В свою очередь, это может навредить жизни и здоровью другим участникам движения.
Надзорное ведомство направило в суды исковые заявления с требованием лишить водительских прав «опасных» автомобилистов. По решению судебных инстанций водители должны будут сдать свои удостоверения в региональное ГИБДД.
АиФ Урал: последние новости
Крупное ДТП: в Канаде погибли 14 хоккеистов В Крыму столкнулись электропоезд и микроавтобус – есть погибшие Вынесен приговор по делу о столкновении грузовика и поезда под Нижневартовском
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Названы самые надежные автомобили2
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
UAZ построил оранжевый Patriot за миллион рублей
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение