В Свердловской области больше 100 автомобилистов лишились водительских прав

Свердловская прокуратура добилась лишения прав 140 местных водителей. Автомобилисты имели зависимости или психические заболевания, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал»

Надзорная проверка прокуратуры выявила, что 140 уральских водителей имели водительские удостоверения и при этом состояли на учете в медучреждениях с диагнозами наркотическая или алкогольная зависимость.

При этом, как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, водители, которые страдают от алкоголизма, наркомании или психических заболеваний, управляя автомобилем, создают угрозу безопасности дорожного движения и могут стать виновниками дорожно-транспортных происшествий. В свою очередь, это может навредить жизни и здоровью другим участникам движения.