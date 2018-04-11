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Девушка предотвратила аварию с участием пассажирского автобуса в Сочи
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Девушка предотвратила аварию с участием пассажирского автобуса в Сочи 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: Живая Кубань
В Сочи пассажирский автобус сорвался с ручника и влетел в забор. Большого количества пострадавших удалось избежать благодаря быстрой реакции одной из пассажирок. Об этом сообщил «Макс Портал».
Водитель автобуса № 98 поставил его на ручной тормоз под уклоном и вышел из кабины. Внезапно ручник не выдержал, и транспортное средство с пассажирами внутри покатилось вниз. Одна из пассажирок быстро отреагировала, села за руль и направила автобус на обочину, в заграждение. Если бы не это, машина могла разогнаться на спуске и на скорости вылететь на стоянку рядом с супермаркетом, где всегда много людей.
По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства сочинской мэрии, водитель автобуса нарушил правила остановки. Также он нарушил правила стоянки на склоне. Специалисты подтвердили, что автобус был исправен.
После ДТП водителя уволили. Транспортное предприятие должно провести дополнительный инструктаж водителей.
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