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В Сочи оставленный на ручнике автобус с пассажирами полетел с горы. Видео
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В Сочи оставленный на ручнике автобус с пассажирами полетел с горы. Видео 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Все могло бы закончиться трагедией, если б не девушка-пассажир.
Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 98, ушел куда-то по делам, оставив тяжелую машину на ручнике на склоне. В салоне находились люди. Когда автобус, набирая скорость, поехал под гору, одна из пассажирок не растерялась и вывернула руль, направив машину в сторону забора и, таким образом, остановив ее.
Инцидент мог бы закончиться гораздо плачевнее. Ведь автобус ехал в сторону «Магнита», на стоянке перед которым находились люди и автомобили.
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