В Сочи оставленный на ручнике автобус с пассажирами полетел с горы. Видео

Все могло бы закончиться трагедией, если б не девушка-пассажир.

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 98, ушел куда-то по делам, оставив тяжелую машину на ручнике на склоне. В салоне находились люди. Когда автобус, набирая скорость, поехал под гору, одна из пассажирок не растерялась и вывернула руль, направив машину в сторону забора и, таким образом, остановив ее.