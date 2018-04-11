В Пензе из-за поимки вора задержали пассажирский автобус

В Пензе бойцам Росгвардии пришлось задержать пассажирский автобус, чтобы поймать вора, вытащившего сотовый телефон из детского сада.

Этот инцидент произошел накануне, 9 апреля. Подозрительного пензенца увидели сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц. Он был похож на разыскиваемого по поступившей ориентировки.

«Проезжая по улице Терновского, стражи порядка обратили внимание на подходящего под описание мужчину, который садился в автобус. Чтобы задержать его, наряд вневедомственной охраны последовал за автобусом до следующей остановки», — сообщили в пресс-службе управления. Догнав автобус и зайдя в его салон, росгвардейцы задержали вора и передали полицейским до выяснения всех обстоятельств. 36-летний пензенец дал признательные показания и вернул украденное», — сообщает пресс-служба Росгвардии.