«Джордж Лукас завидует декорациям»: самарцы сообщили об еще одном провале плитки на Мехзаводе

Подрядчикам реконструкции Московского шоссе придется переделывать еще один участок тротуара. На Мехзаводе, в районе пересечения с Красноглинским шоссе, образовался продольный провал.

— 10 Квартал Мехзавод (@Kvartal_10) 9 апреля 2018 г.

В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. На тротуарах около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе провалилась плитка. А в конце прошлой неделе дефекты дорожного покрытия выявили на пересечении с улицей Врубеля.

Качество реконструкции дороги раскритиковал врио губернатора Дмитрий Азаров . Он сообщил, что там не провели замену коммуникаций.

Все провалы, трещины и ямы на Московском шоссе подрядчик должен устранить за свой счет. Сотрудники организации уже приступили к работам.

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.