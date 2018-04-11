В центре столицы сотрудники Госавтоинспекции проведут общегородское мероприятие «Ваш пассажир — ребёнок»

с 9 по 13 апреля 2018 года сотрудниками дорожно-патрульной службы будет активирована работа по выявлению и пресечению нарушений со стороны водителей транспортных средств, перевозящих детей в салонах автомашин и не использующих при этом ремни безопасности или специальные детские удерживающие устройства.

В период мероприятия будет проведена разъяснительная работа с участниками дорожного движения направленная на формирование у них стереотипов законопослушного поведения на дорогах, а также занятия по изучению ПДД Российской Федерации с учащимися в общеобразовательных учреждениях.