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В центре столицы сотрудники Госавтоинспекции проведут общегородское мероприятие «Ваш пассажир — ребёнок»
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В центре столицы сотрудники Госавтоинспекции проведут общегородское мероприятие «Ваш пассажир — ребёнок» 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
с 9 по 13 апреля 2018 года сотрудниками дорожно-патрульной службы будет активирована работа по выявлению и пресечению нарушений со стороны водителей транспортных средств, перевозящих детей в салонах автомашин и не использующих при этом ремни безопасности или специальные детские удерживающие устройства.
В период мероприятия будет проведена разъяснительная работа с участниками дорожного движения направленная на формирование у них стереотипов законопослушного поведения на дорогах, а также занятия по изучению ПДД Российской Федерации с учащимися в общеобразовательных учреждениях.
В 2018 году на территории обслуживания полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадало 3 детей, 1 из них пострадал в качестве пассажира автомобиля и 1 ДТП, в котором, в качестве пассажира, пострадала девушка 17 лет.
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