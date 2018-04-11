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Пьяного человека с пробитой головой обнаружили около станции метро «Цветной бульвар»
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Пьяного человека с пробитой головой обнаружили около станции метро «Цветной бульвар» 

РИАМО 1 час назад
Пьяного человека с пробитой головой обнаружили около станции столичной подземки «Цветной бульвар» и госпитализировали в больницу, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел 9 апреля. В этот день в 00:55 в полицию из медучреждения поступила телефонограмма о том, что от станции метро «Цветной бульвар» в больницу был доставлен пострадавший 1983 года рождения. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома височной области справа, алкогольное опьянение.
«Установлено, что 8 апреля в 22:00 по адресу: 1-й Колобовский переулок, дом 16, строение 2, неизвестный нанес телесные повреждения жертве, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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