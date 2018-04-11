В Ярославском районе рабочего раздавило огромной металлоконструкцией

В посёлке Ивняки Ярославского района на рабочем месте погиб 22-летний мужчина. Несчастный случай произошёл 9 апреля. Рабочий красил металлическую конструкцию. Поскольку она весила больше тонны, её прикрепили к стене. Неизвестно зачем, но мужчина отстегнул один крепёжный элемент, и гигантская конструкция обрушилась прямо на него.

— От полученных травм рабочий скончался. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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