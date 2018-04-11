Песенка спета: артиста, обстрелявшего машину скорой в Челябинске, отдали под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело 19-летнего челябинца, обстрелявшего в ночь на 23 марта машину скорой помощи. Об этом сообщила старший помощник руководителя надзорного ведомства Челябинской области Наталья Мамаева.

— Установлено, что в ночь на 23 марта обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с балкона квартиры на улице Набережной произвёл несколько выстрелов из пневматического газобаллонного пистолета калибра 4,5 миллиметра в сторону сотрудников бригады скорой медицинской помощи, — рассказала Наталья Мамаева . — После этого он выстрелил по машине, из-за чего разбился аварийный люк на крыше автомобиля.

В прокуратуре добавили, что челябинец признал вину, раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и возместил ущерб. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Пункт «а» части 1 статьи 213 УК предусматривает максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Машину скорой обстреляли из пневматического оружия ночью 23 марта у дома № 9в на улице Набережной, когда врачи приехали на вызов к пациенту. Инцидент произошел, когда бригада садилась в автомобиль. От повреждений стекло автомобильного люка треснуло, и осколки посыпались в салон. По счастливой случайности никто не пострадал. Фельдшер в подробностях рассказал 74.ru, как с коллегами попал под обстрел.

За день до происшествия молодой человек купил пневматическое оружие и решил опробовать его на стоявшем во дворе автомобиле. Вечером того же дня полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Новую машину скорой из-за огромной дыры в потолке сняли с линии. 24 марта подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний третьекурсник ЮУрГИИ и стажёр оперного театра, которого уволили после инцидента. Это седьмое нападение на бригаду скорой помощи в Челябинске с начала года. Ежегодно таких нападений происходит порядка 60–70. В прошлом году восемь сотрудников службы получили реальные травмы, в этом году пострадавших уже четверо.