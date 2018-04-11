Авария с двумя машинами полностью перекрыла движение по Димитровскому мосту

Вечером 11 апреля на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Peugeot и Infiniti — из-за ДТП Димитровский мост встал в глухую пробку.

Столкновение произошло около 19:00 недалеко от остановки «Автобаза».

«Оба (автомобиля. — А. С.) двигались с правого берега на левый. " Инфинити " остановился, а «Пежо» не успел», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».

По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД . По информации сервиса Яндекс. Пробки, скорость движения по Димитровскому мосту в 19:15 не превышала 7 км/ч.

Ранее стало известно, что вечером 10 апреля в Новосибирске на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину.