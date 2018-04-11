Ещё
Авария с двумя машинами полностью перекрыла движение по Димитровскому мосту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авария с двумя машинами полностью перекрыла движение по Димитровскому мосту 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
Вечером 11 апреля на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Peugeot и Infiniti — из-за ДТП Димитровский мост встал в глухую пробку.
Столкновение произошло около 19:00 недалеко от остановки «Автобаза».
«Оба (автомобиля. — А. С.) двигались с правого берега на левый. "Инфинити" остановился, а «Пежо» не успел», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. По информации сервиса Яндекс. Пробки, скорость движения по Димитровскому мосту в 19:15 не превышала 7 км/ч.
Ранее стало известно, что вечером 10 апреля в Новосибирске на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину.
ngs.ru: последние новости
Развернуло на гололёде: на Ипподромке столкнулись две иномарки На Октябрьском мосту выросла огромная пробка из-за оборвавшихся проводов троллейбуса Мужчина попал под электричку в Октябрьском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге1
Новый BMW X7 замечен с минимальным камуфляжем
Названы самые надежные автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение