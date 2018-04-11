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В Воронеже пострадавшей в ДТП семье с ребёнком выплатят 800 тыс. рублей
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В Воронеже пострадавшей в ДТП семье с ребёнком выплатят 800 тыс. рублей 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Авария произошла по вине пьяного водителя. Пострадавшая в ДТП семья с несовершеннолетним ребёнком получит компенсацию морального вреда на сумму 800 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры. Такое решение вынес Советский райсуд в среду, 11 апреля. Суд установил, что в декабре 2015 года пьяный водитель на Mazde 6 ехал по улице Нижнедевицкой, нарушил ПДД и врезался сначала во впереди ехавший Chevrolet, а затем на встречной полосе в Audi 100. В аварии тяжелые травмы получили водитель и пассажиры Audi. Им потребовалось лечение. Советский суд приговорил автомобилиста к году колонии-поселения с лишением водительских прав на два года. Кроме того, виновник ДТП должен выплатить пострадавшей семье на сумму 800 тыс. рублей. Екатерина Трещикова
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