В Воронеже пострадавшей в ДТП семье с ребёнком выплатят 800 тыс. рублей 

Авария произошла по вине пьяного водителя. Пострадавшая в ДТП семья с несовершеннолетним ребёнком получит компенсацию морального вреда на сумму 800 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры. Такое решение вынес Советский райсуд в среду, 11 апреля. Суд установил, что в декабре 2015 года пьяный водитель на Mazde 6 ехал по улице Нижнедевицкой, нарушил ПДД и врезался сначала во впереди ехавший Chevrolet, а затем на встречной полосе в Audi 100. В аварии тяжелые травмы получили водитель и пассажиры Audi. Им потребовалось лечение. Советский суд приговорил автомобилиста к году колонии-поселения с лишением водительских прав на два года. Кроме того, виновник ДТП должен выплатить пострадавшей семье на сумму 800 тыс. рублей. Екатерина Трещикова