В ГИБДД заявляют, что в Москве наблюдается улучшение транспортной ситуации 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Столичное управление ГИБДД заявляет об улучшении транспортной ситуации на дорогах. Как сообщил в среду журналистам глава Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко, «Москва перестала быть мировым лидером дорожных пробок».
"Улучшение транспортной ситуации было неоднократно отмечено независимыми международными и российскими экспертами. В начале года российская столица получила очередную престижную премию «Устойчивое развитие транспорта 2018» за удачную реорганизацию городского пространства и улучшение пешеходной среды", — сказал он.
Протяженность пробок помогло сократить введение платных парковок в центральной части города. «Согласно публичным отчетам правительства Москвы, введение платной парковки в центральной части города позволило не только уменьшить количество нарушений правил остановки, но и на 23% сократило общую протяженность заторов», — подчеркнул Коваленко.