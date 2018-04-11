В ГИБДД заявляют, что в Москве наблюдается улучшение транспортной ситуации

МОСКВА, 11 апреля. / ТАСС /. Столичное управление ГИБДД заявляет об улучшении транспортной ситуации на дорогах. Как сообщил в среду журналистам глава Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко , «Москва перестала быть мировым лидером дорожных пробок».

"Улучшение транспортной ситуации было неоднократно отмечено независимыми международными и российскими экспертами. В начале года российская столица получила очередную престижную премию «Устойчивое развитие транспорта 2018» за удачную реорганизацию городского пространства и улучшение пешеходной среды", — сказал он.