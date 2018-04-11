Volvo Cars превратил автомобиль в фотоаппарат

Автопроизводитель Volvo Cars и американский фотограф, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Барбара Дэвидсон (Barbara Davidson) соединили искусство, безопасность и технологии в проекте Moments. Он представляет собой серию фотографий, сделанных с помощью штатной камеры системы безопасности City Safety.

Обычно слово «безопасность» навевает на людей скуку, так как им кажется, что речь до сих пор идёт о количестве подушек безопасности и прочности кузова. Потребитель не хочет разбираться в сложных терминах, между тем в этой сфере происходят революционные вещи. Фотопроект «глазами автомобиля» позволил Volvo наглядно продемонстрировать функциональность системы безопасности, которой призвана защитить людей.

City Safety, установленная в кроссовере Volvo XC60 , следит за ситуацией на дороге и способна обнаружить другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных. Среди ключевых функций системы — экстренное автоматическое торможение, активизация подруливания, предотвращение выезда на полосу встречного движения, система мониторинга «слепых» зон BLIS.

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Идея проекта Moments довольно проста: показать обычную жизнь крупного города. Дэвидсон села в автомобиль и отправилась на съёмку в Копенгаген. На ее кадрах моменты повседневной жизни датской столицы оказались запечатлены с совершенно новой точки зрения. Фотограф признается, что с брендом у нее очень личные отношения: «Когда я была подростком, я попала в серьезную аварию, наш автомобиль перевернулся, и, будь я в любой другой машине, я бы, скорее всего, погибла. После аварии мне так и сказали: выжила я только благодаря Volvo».

В итоге родилась уникальная выставка, которая побывала в ряде европейских стран. Добралась она и до Москвы — с 11 апреля по 27 мая Moments можно увидеть в Манеже в рамках фестиваля «Фотобиеннале 2018».

Антон Свекольников , директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia:

«Маркетинговая стратегия Volvo подразумевает два важных принципа, оба из которых были соблюдены при создании фотопроекта XC60 Moments. Первый — в фокусе всего, что мы делаем в Volvo, должен находиться человек. И второй — мы не повторяем то, что делают другие, а изобретаем новое. Здесь сразу стоит отметить, что XC60 Moments — это первая в мире фотовыставка, снятая на камеру автомобиля.

Уже само по себе слово «безопасность» навевает на многих людей скуку, так как им кажется, что речь до сих пор идёт о количестве подушек безопасности и прочности кузова. На самом деле в этой сфере сегодня происходят революционные вещи, которые скрыты «за кулисами» активных систем безопасности, задача которых не допустить даже вероятность ДТП. Volvo является лидером в разработке технологий, созданных для защиты людей — причём не только в автомобиле, но и снаружи. Так как нам было важно найти нетривиальный способ коммуникации, мы решили рассказать историю «глазами» автомобиля. Для этого мы пригласили фотографа с мировым именем Барбару Дэвидсон, снабдили её автомобилем и доступом к камере штатной системы безопасности Volvo City Safety, и отправили на улицы Копенгагена. В итоге получился уникальный фотопроект, который позволил нам наглядно продемонстрировать функциональность системы безопасности, задача которой исследовать обстановку вокруг автомобиля для защиты людей".