Берегите бамперы. От ям на дорогах в Курске страдают машины и люди

Почему отлетают колёса?

На улицах Курска вместе со снегом сошёл и асфальт. Водители вынуждены осваивать навыки экстремального вождения. По их словам, состояние городских магистралей таково, что они больше напоминают полосу препятствий. В авариях из-за дорожных ям страдают люди и машины.

«Приезжайте, посмотрите, что творится на улице 50-летия Октября, — позвонил в редакцию возмущённый автомобилист Юрий Аргунов. — Вот только сейчас на моих глазах третья машина за день в районе кафе «Гранат» угодила в яму. Это настоящая «дорога смерти».

Автомобили въезжают в рытвины по самый бампер. Кажется, впору утвердить и повесить новый дорожный знак: машинам с маленьким дорожным просветом проезд запрещён. У кого-то сразу два колеса отлетает, а запаска только одна. Один из пострадавших водителей был из Челябинска. Отсюда и расходится сомнительная всероссийская слава о курских дорогах.

В соцсетях бурно обсуждают ещё два участка на улице Энгельса: поворот вдоль трамвайных путей «возле танка» и начало подъёма от Сеймского моста напротив продовольственного гипермаркета. В пригороде же, в районе села Лебяжье, судя по фото и видео в интернете, автомобили вовсе чуть ли не тонули. Но верить этим фото не стоит, так как они фейковые, сделанные ещё в прошлом году, прокомментировали в службе дорожного надзора Курского района. А также сообщили, что ситуация под контролем, и если вода всё же выйдет из берегов, будет налажен объезд по новому мосту. На данный момент подтопление имеется в районе Водозабора и села Колодное.

Материальный урон очевиден

Как влияет состояние дорог на аварийную ситуацию? С этим вопросом мы обратились в ГИБДД

«За последние три месяца, по предварительным данным, в Курской области зарегистрировано 265 ДТП, в которых погибли 34 человека и 319 получили ранения различной степени тяжести, — сообщил заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Александр Сергеев . — Напрямую связывать эту статистику с состоянием дорог, конечно, нельзя, но материальный урон, который получают хозяева транспортных средств на проблемных участках, очевиден. При оформлении ДТП более чем в 80 случаях зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорог, такие как отсутствие дорожной разметки, знаков, нарушения зимнего содержания. Особенно эти недостатки бросаются в глаза, когда сходит снег. Городские дорожные службы сейчас пытаются решить проблему состояния дорог, но сделать предстоит ещё немало».