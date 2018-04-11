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В Ульяновске на спуске Минаева «девятка» влетела под КамАЗ
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В Ульяновске на спуске Минаева «девятка» влетела под КамАЗ
АиФ — Ульяновск
1 час назад
Фото:
АиФ – Ульяновск
Комментарии
На спуске Минаева в Ульяновске 10 апреля около 14.00 в районе дома № 6 «а» 22-летний водитель «
ВАЗ
21093», не выбрав безопасную дистанцию, врезался в
«КамАЗ»
, водитель легковушки госпитализирован.
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