ГАИ будет «жесточайше» наказывать мажоров за нарушения на дорогах 

Сотрудники дорожной полиции не будут спускать мажорам с рук нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил Life со ссылкой на главу управления московского ГАИ Виктор Коваленко.
Он пообещал, что сообщения о нарушениях будут оперативно обрабатываться и сразу же направляться на проверку: «Реакция будет жесточайшая».
Меры в отношении нарушителей будут приняты после того, как в ходе служебной проверки будут выяснены обстоятельства происшествия.
Он добавил, что обсуждение громких ДТП ведется ежедневно в ходе утренних летучек.
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