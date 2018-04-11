ГАИ будет «жесточайше» наказывать мажоров за нарушения на дорогах

Сотрудники дорожной полиции не будут спускать мажорам с рук нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил Life со ссылкой на главу управления московского ГАИ Виктор Коваленко

Он пообещал, что сообщения о нарушениях будут оперативно обрабатываться и сразу же направляться на проверку: «Реакция будет жесточайшая».

Меры в отношении нарушителей будут приняты после того, как в ходе служебной проверки будут выяснены обстоятельства происшествия.

Он добавил, что обсуждение громких ДТП ведется ежедневно в ходе утренних летучек.