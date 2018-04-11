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ГАИ будет «жесточайше» наказывать мажоров за нарушения на дорогах
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ГАИ будет «жесточайше» наказывать мажоров за нарушения на дорогах 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники дорожной полиции не будут спускать мажорам с рук нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил Life со ссылкой на главу управления московского ГАИ Виктор Коваленко.
Он пообещал, что сообщения о нарушениях будут оперативно обрабатываться и сразу же направляться на проверку: «Реакция будет жесточайшая».
Меры в отношении нарушителей будут приняты после того, как в ходе служебной проверки будут выяснены обстоятельства происшествия.
Он добавил, что обсуждение громких ДТП ведется ежедневно в ходе утренних летучек.
Известная столичная любительница скорости и дорогих машин Мара Багдасарян снова взялась за свое опасное «хобби». В правоохранительных органах сообщили, что скандальную стритрейсершу, в очередной раз, оштрафовали за управление транспортным средством без водительского удостоверения.
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