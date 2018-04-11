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Цистерна и бульдозер: как железнодорожники ликвидировали «аварию» в Крыму
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Цистерна и бульдозер: как железнодорожники ликвидировали «аварию» в Крыму 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. На железнодорожной станции «Симферополь грузовой» прошли учения: сотрудники Крымской железной дороги ликвидировали условную аварию, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По легенде, во время движения грузового состава с рельсов сошла цистерна, которая откатилась на расстояние порядка 10 метров.
Сотрудники Крымской железной дороги ликвидируют условную аварию на железнодорожных путях
"Мы смоделировали ситуация: с путей сошла цистерна и она вышла за пределы зоны, в которой может работать восстановительный поезд. Мы использовали 60-тонный бульдозер, который подтянул цистерну к путям, после чего железнодорожный кран грузоподъемностью 120 тонн поднял цистерну, установил ее на специальные тележки, чтобы оттранспортировать в точку ремонта", — рассказал заместитель генерального директора КЖД, главный ревизор по безопасности движения Василий Баранов.
Сотрудники Крымской железной дороги ликвидируют условную аварию на железнодорожных путях
По его словам, в Крыму были случаи, когда приходилось привлекать тяжелую технику.
"У наших коллег в Крыму тепловоз зашел в тупик. Вес техники — 125 тонн, поэтому пришлось ее поднимать с помощью двух кранов: грузоподъемность 120 и 60 тонн. Увы, такие ситуации происходят зачастую из-за человеческого фактора", — отметил Баранов.
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