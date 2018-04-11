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Водитель самосвала, врезавшийся в поезд, проведет 4 года в колонии
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Водитель самосвала, врезавшийся в поезд, проведет 4 года в колонии 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Водитель самосвала, который протаранил поезд на 901-м километре перегона Мегион-Нижневартовск, лишится свободы на 4 года. В результате аварии погибло два человека. 18 жителей Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Радужного и Перми пострадали.
Как сообщили в пресс-службе Нижневартовского городского суда, мужчина полностью признал свою вину и в ходе судебного заседания принес свои извинения потерпевшим.
ДТП случилось утром 9 сентября 2017 года. Самосвал, груженный песком, на полном ходу протаранил пассажирский поезд №346 сообщением «Адлер-Нижневартовск» на нерегулируемом переезде Мыхпаевский. По информации следователей, мужчина проигнорировал дорожные знаки, разметку, а также не учел порядок пересечения ж/д путей.
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