Водитель самосвала, врезавшийся в поезд, проведет 4 года в колонии

Водитель самосвала, который протаранил поезд на 901-м километре перегона Мегион-Нижневартовск, лишится свободы на 4 года. В результате аварии погибло два человека. 18 жителей Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Радужного и Перми пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Нижневартовского городского суда, мужчина полностью признал свою вину и в ходе судебного заседания принес свои извинения потерпевшим.

ДТП случилось утром 9 сентября 2017 года. Самосвал, груженный песком, на полном ходу протаранил пассажирский поезд №346 сообщением «Адлер-Нижневартовск» на нерегулируемом переезде Мыхпаевский. По информации следователей, мужчина проигнорировал дорожные знаки, разметку, а также не учел порядок пересечения ж/д путей.